Омского полицейского осудили за взятки с наркоторговцев

СЕГОДНЯ 10:37 2018-11-16T10:37:33+03:00

За 19 тысяч взятки он сел на 7,5 лет и заплатит штраф

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Омский полицейский во время рейда задержал двух мужчин, которые распространяли наркотики. Он предложил им избежать наказания, заплатив ему деньги. Наркоторговцы согласились. За обещанное покровительство стражу порядка отдали 19 тысяч рублей. Также он забрал у них пневматический пистолет, сообщают в областной прокуратуре.

Когда коллеги полицейского выяснили, что он получил деньги от наркоторговцев, на него завели уголовное дело. Теперь уже бывшего силоивка осудили на 7,5 лет колонии строго режима. Также суд обязал его выплатить штраф в размере 190 тысяч рублей. Сейчас прокуратура обратилась с иском, чтобы взыскать деньги с осужденного. Суд иск полностью удовлетворил.