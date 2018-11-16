СЕГОДНЯ 06:54 2018-11-16T06:55:20+03:00

В минкультуры рассказали, почему аэропорт в Омске не будет назван в честь Летова Фото: Андрей КУТУЗОВ

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Поклонники омского музыканта Егора Летова развернули кампанию в соцсетях за внесение его имени в шорт-лист из трех имен для голосования за имя омского аэропорта. Омский музыкант был в списке из 10 имен во втором туре голосования, но, как рассказали в Общественной палате Омской области, он не набрал необходимого количества голосов для того, чтобы пройти в финальный тур голосования.

Поклонники музыканта и те, кто хочет, чтобы его именем был назван омский аэропорт создали петицию на сайте. В тексте говорится о том, чтобы вернуть имя Летова в финальный список голосования. Под петицией на данный момент подписались около десяти тысяч человек.

Издание «Говорит Москва» обратилось за комментарием к пресс-секретарю министерства культуры с вопросом о том, почему в минкульте не прислушиваются к мнению поклонников, на что пресс-секретарь Юрий Бондаренко ведомства ответил:

- Соцсети – это еще не показатель общества. Далеко не показатель. Есть масса достойных людей, подозреваю, их большинство, которые понятия не имеют о существовании соцсетей и им в голову не приходит туда заглянуть. Их мнение тоже должно быть учтено. Мы живём не в стране соцсетей, а в стране российского народа.

Сейчас в финальном списке голосования за имя для омского аэропорта три имени – Дмитрий Карбышев, Андрей Туполев и Михаил Ульянов. Как рассказали в Общественной палате Омской области, пока Лидирует Дмитрий Карбышев , за него отдали голоса 3135 человек. Отдать свой голос можно на сайте проекта.