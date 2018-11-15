2018-11-15T13:30:30+03:00
Общество

В Испании начали расследовать крушение яхты омского депутата Кокорина

Напомним, она должна была отправиться в кругосветное путешествие, но теперь пришлось искать замену
Анна МИКУЛА
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Фото: maritimebulletin.netФото: maritimebulletin.net
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Напомним, на яхте депутата областного Законодательного собрания и предприниматель Валерий Кокорин омские спортсмены должны были отправиться в кругосветное путешествие, посвященное 200-летию открытия Антарктиды. Но накануне планы срочно пришлось менять. Судно попало в сильный шторм недалеко от Пальма-де-Майорки и было выброшено на мель. Яхта стоимостью в 100 млн рублей получила серьезные повреждения и нуждается в ремонте. Поэтому в экспедиции ее придется заменить на другую.

- Это стихия. Хорошо, что никто не пострадал. «Сила Сибири» сейчас доставлена в порт, спасательная операция завершена. Сейчас там комиссия от страховой компании. Еще ведется расследование, но уже признали, что экипаж сделал все, что от него зависело, - цитирует «Новый Омск» руководителя экспедиции в Антарктиду Сергея Щербакова. - Команда очень квалифицированная, и все действия, которые она производила по постановке на якорь, согласовывались с судовладельцем. Все было полностью под его контролем и с его ведома. Роман Волков советовался с ним и спрашивал, как поступить. Спросите у Валерия Михайловича.

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