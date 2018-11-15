В Омске жители города сняли, как КамАЗ провалился под землю

СЕГОДНЯ 13:34 2018-11-15T13:34:27+03:00

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Необычную картину наблюдали люди на окраине города. Омичи опубликовали видео, на котором видно как большегруз провалился под землю. Происшествие случилось на Старой Московке на улице 5-ой Ленинградской во дворах домов. КамАЗ одним боком полностью провалился, омичи же в комментариях недоумевают, как будут спасать тяжелую машину.

На видео КамАЗ, загруженный песком сильно накренился вбок. Почему такое произошло анонимный автор видео не уточняет. Омичи предполагают, что на месте аварии образовалась яма, в которую и провалился большегруз. Машина получила повреждения.

О пострадавших в аварии не сообщается, удалось ли вытащить из ямы автомобиль тоже непонятно.