2018-11-15T04:55:27+03:00
Общество

Региональный оператор подтвердил, что тариф на вывоз мусора вырастет

Станислав МУХИН
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На заседании общественного экологического совета обсуждались изменения системы вывоз мусора. С 1 января за это будет отвечать единый региональный оператор - фирма ООО "Магнит". А вывоз отходов станет отдельной коммунальной услугой со своей квитанцией. Все эксперты в один голос твердят, что тариф вырастет. И региональный оператор частично это подтвердил.

- Надо понимать, что тарифы вырастут не потому, что мы накручиваем плату, а просто сейчас население не платит за захоронение и утилизацию, - цитирует РИА Омск-Информ гендиректора ООО "Магнит" Сергея Шевченко. - Омск не единственный город – это вся страна. Нужно максимально минимизировать тариф, даже ниже общероссийского уровня.

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