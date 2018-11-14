16 омских сирот приемные родители снова вернули в детдом

СЕГОДНЯ 14:43 2018-11-14T14:43:36+03:00

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Директор омского департамента образования Инна Елецкая выступила с докладом перед депутатами Омского горсовета. Она рассказала, как обстоят дела с детьми, оказавшимися без попечения родителей.

В этом году таких ребятишек насчитали 246 (для сравнения, в 2017-м их было 310 человек). 92% всех оставшихся сирот передали на воспитание в новые семьи. 173 ребенка забрали из семей, потому что их родителей лишили родительских прав (или ограничили в них). В 2017 году таких случаев было больше - 226.

А вот на усыновление, наоборот, отдали больше детей, чем в прошлом году - 46 против 43.

По словам Елецкой, серьезной проблемой остается так называемое «вторичное сиротство», когда уже приемные родители отказываются от ребенка. как правило, с воспитанием не справляются близкие родственники. Таких случаев в прошлом году было 18, в этом - 16.