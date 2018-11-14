Омичей возили 23 неисправные маршрутки

СЕГОДНЯ 12:35 2018-11-14T12:35:42+03:00

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Накануне в городе Омске сотрудниками Госавтоинспекции был проведен рейд под названием «Маршрутка». Как сообщили в пресс-службе полиции, за день сотрудники полиции выявили 217 нарушений.

Омичей возили 23 маршрутки с техническими неисправностями, также зафиксировали 36 нарушений правил пользования внешними световыми приборами. Семь водителей маршруток были остановлены за то, что они были непристегнуты во время воздения. Полицейские также нашли 43 нарушения правил перевозки людей.

За несоблюдение правил и различные нарушения восьми должностным лицам выписали штрафы. В ГИБДД омичей просят сообщать о всех нарушениях при перевозке пассажиров по телефонам: 79-35-04 или 02.