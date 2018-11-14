Омичи в петиции просят включить Летова в шорт-лист для голосования за имя аэропорту

СЕГОДНЯ 12:11 2018-11-14T12:11:18+03:00

Имя Летова было одно из самых популярных, однако не вошло в шорт-лист

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Сибиряки активно выступают за включение в финальный список имен кандидатуры музыканта и лидера группы "Гражданская оборона", основоположника русского панк-рока Егора Летова. Накануне стало известно, что в финальный список для голосования попали только три имени, из которых можно выбрать имя для омского аэропорта.

Сейчас омичам предлагают выбрать название аэропорта из трех имен: актера Михаила Ульянова, генерала Дмитрия Карбышева и авиаконструктора Андрея Туполева. Летов, который был в листе из 10 кандидатов, в финальное голосование не попал. По словам представителя Общественной палаты Омской области за него проголосовали только 6 процентов опрошенных.

Петиция появилась накануне на сайте Российской общественной инициативы, на данный момент за нее проголосовали более 4 590 человек.

- Мы требуем вернуть имя Егора Летова в финальное голосование за название Омского аэропорта. Только так организаторы проекта смогут вернуть доверие к конкурсу и учесть позицию активных граждан, - сказано в тексте петиции.

Сейчас на сайте из трех имен для омского аэропорта лидирует Дмитрий Карбышев. У него 1905 голосов. Окончательные итоги голосования объявят 5 декабря. Отдать свой голос за кандидата можно на официальном сайте проекта.