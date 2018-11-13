Омичам объяснили, почему имя Егора Летова набрало мало голосов

СЕГОДНЯ 14:03 2018-11-13T14:04:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Общественная палата Омской области обнародовала список из трех претендентов, в честь которых могут назвать аэропорта «Центральный». Напомним, в шорт-лист попали авиаконструктор Андрей Туполев, генерал Дмитрий Карбышев и народный артист Михаил Ульянов. Выбрать одного из них можно до 30 ноября.

При этом музыкант Егор Летов, прославивший родной город даже за границей и активно лоббировавшийся в интернете и СМИ, отбор не прошел. В общей сложности за него проголосовали только 6 процентов опрошенных.

- Молодежь голосует за ту фамилию, которую больше знает - и это естественно, - объяснила ситуацию секретарь Общественной палаты Омской области Лидия Герасимова. - Я на всех пресс-конференциях с участием журналистов и блогеров говорила, что в голосовании примут участие люди различных возрастов, проживающие в разных местах - и не только в Омской области, бывших странах СНГ, но и люди, проживающие в дальнем зарубежье. А, видимо, там больше знают Ульянова, Туполева и Карбышева. С учетом их мнения и получились такие результаты - результате Летов получил всего 6%.