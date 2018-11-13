2018-11-13T09:37:04+03:00
Общество

В омском госуниверситете студентам запретили курить вейпы и кальяны

Раньше запрет действовал только на сигареты
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В омском госуниверситете запретили курить вейпы и кальяныВ омском госуниверситете запретили курить вейпы и кальяныФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Омском государственном университете имени Ф.М. Достоевского изменили приказ о запрете курения на территории университета. Подписанный ректором указ ужесточает правила внутреннего распорядка студентов.

Теперь согласно документу на территории университета запрещается:

- Курение табака и употребление иных веществ, в том числе с использованием устройств, продуцирующих аэрозоль, пар или дым (электронные сигареты, вейпы, кальяны и т.п.), - сказано в приказе университета.

Такое решение в университете приняли с учетом мнения совета обучающихся ОмГУ. Текст приказа уже опубликовани подписан ректором вуза Алексеем Якубом.

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