В омском госуниверситете студентам запретили курить вейпы и кальяны
Раньше запрет действовал только на сигареты
В омском госуниверситете запретили курить вейпы и кальяныФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Омском государственном университете имени Ф.М. Достоевского изменили приказ о запрете курения на территории университета. Подписанный ректором указ ужесточает правила внутреннего распорядка студентов.
Теперь согласно документу на территории университета запрещается:
- Курение табака и употребление иных веществ, в том числе с использованием устройств, продуцирующих аэрозоль, пар или дым (электронные сигареты, вейпы, кальяны и т.п.), - сказано в приказе университета.
Такое решение в университете приняли с учетом мнения совета обучающихся ОмГУ. Текст приказа уже опубликовани подписан ректором вуза Алексеем Якубом.