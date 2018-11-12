2018-11-12T10:58:41+03:00
Общество

Суд обязал мэрию установить на светофорах Омска звуковые сигналы

Отсутствие таких сигналов нарушает права инвалидов
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Мэрию через суд обязали установить на светофорах Омска звуковые сигналыМэрию через суд обязали установить на светофорах Омска звуковые сигналыФото: Олег ЗОЛОТО
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Прокуратура города направила иск в Центральный суд Омска из-за отсутствия светофоров с звуковым сигналом вблизи некоторых остановок. Иск был удовлетворен.

Как сообщили в ведомстве, в ходе проверки они выявили, что не все светофоры вблизи остановок дублируют звуком световые сигналы. После обращения прокуратуры в администрацию города и департамент транспорта такие светофоры все же установил на перекрестке улиц Б. Хмельницкого и Л. Чайкиной.

Однако по другим адресам мэрия так и не поставила их, поэтому прокурорам пришлось обратиться в суд. Теперь администрацию города через суд обязали установить светофоры со звуковыми сигналами вблизи остановок общественного транспорта «Улица Романенко», «Улица Труда», «Улица Гашека» и «Дорстрой».

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