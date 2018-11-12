2018-11-12T10:02:40+03:00
Общество

Омичам должны больше 6 миллионов рублей по зарплате

За месяц долг сократился на два миллиона
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Организации Омска должны больше 6 миллионов рублей по зарплатеОрганизации Омска должны больше 6 миллионов рублей по зарплатеФото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ
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Задолженность по зарплате для омичей сейчас составляет 6 млн. 405 тысяч рублей, такие данные предоставил Омскстат на первое ноября. По данным на первое октября, омичам были должны 8 млн. 542 тысяч рублей, долг перед омичами сократился на два миллиона.

Сфера, в которой предприятия Омска должны жителям города больше всего – это обрабатывающая отрасль. В строительной сфере долги по зарплате сократились, но все же еще остались. Полностью выплачены долги по заработной плате в образовательной сфере.

Минимальные долги остались в сфере «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» - всего 58 тысяч. В службах водоотведения и водоснабжения омичам должны 620 тысяч рублей.

Добавим, что цифра в 6 миллионов явно не отражает реального положения по задолженности. Все дело в том, что через статистику проходят только данные жителей, которые официально пожаловались на работодателя через трудовую инспекцию. А их явно немного.

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