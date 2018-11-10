В центре Омска легковушка въехала в грейдер, чистивший снег на дороге

СЕГОДНЯ 11:05 2018-11-10T11:05:57+03:00

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Серьезное ДТП случилось на Ленинградском мосту в первом часу ночи 10 ноября. Водитель на автомобиле «Тойота Чайзер» не заметил в темноте грейдер, выехавший на встречную полосу, чтобы почистить снег. В последний момент мужчина, сидевший за рулем легковушки, попытался уйти от столкновения, но его машина все-таки врезалась в ковш. От удара передняя часть иномарки сильно пострадала. Водитель, видимо, тоже получил серьезные ушибы, но от госпитализации отказался.

Фото аварии выложили в социальные сети, и мнения комментаторов разделились на две части. Одни недоумевают, как можно было не заметить огромную уборочную машину, другие обвиняют дорожника.

- Такая техника очень коварна - у них фары сверху. Светят, как фонари. Я реально один раз ехал и думал, что пара фонарей вдалеке горят ярче, чем другие, - делится соображениями один из подписчиков. - По мере приближения понял, что не фонари. А изалека в темное время суток, вообще, непонятно, что такой объект на дороге. На ковше и кузове света нет, даже отражателей банальных. Даже по фото отсюда видно, что его свет фар сливается с фонарями, а ковш и кузов ничем не выделяются.

- Ехал и видел бедолагу. Полз в сторону моста по встречке в районе парка Победы. Если ехать до 60 км, его хорошо видно, - рассказывает один из очевидцев.

Вскоре на связь вышел и сам водитель иномарки. По его словам, он не превышал скорость и в момент ДТП возвращался с работы.