Средняя зарплата омичей в 2019 году будет больше 40 тысяч
Такие цифры озвучили депутаты горсовета
Такие цифры озвучили депутаты горсоветаФото: Мария ЛЕНЦ
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На сегодняшнем заседании горсовета, посвященном бюджету Омска прозвучали данные о средней зарплате омичей в 2019 году.
По словам директора департамента городской экономической политики Ольги Парфеновой, средняя зарплата омичей прогнозируется на уровне 41 тысячи рублей. Среднегодовой прирост ожидается около 5,3-6,6%, сообщает «Омск-Информ».
Как сказали депутаты, за девять месяцев этого года средняя зарплата в Омске составила 39 тысяч рублей. По сравнению с 2017 годом зарплата выросла на 14,5%.