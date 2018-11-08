2018-11-08T13:40:12+03:00
Происшествия

Омич украл КамАЗ и сдал его в металлолом

В пункте приема он выручил за него 90 тысяч
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омич украл КамАЗ и сдал его в металлоломОмич украл КамАЗ и сдал его в металлоломФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Мужчина давно заприметил КамАЗ, который, как ему показалось, бесхозно стоял во дворе дома по улице 1-ой Молодежной. Предприимчивый омич вызвал эвакуатор и отвез машину в пункт приема металлолома. За крупногабаритную машину он получил 90 тысяч рублей.

Как сообщили в омской полиции, к ним обратился владелец КамАЗа. Утром он не обнаружил его во дворе. Автомобиль долгое время не использовался, поэтому выглядел брошенным. Ущерб владелец оценил в 280 тысяч рублей.

Угонщика КамаЗА вычислили по заказанному эвакуатору. Транспортная компания рассказала полицейским о необычном грузе. 31-ленего мужчину задержали, выяснилось, что он уже был судим за кражу. Сейчас ему грозит до 6 лет тюрьмы.

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