Омич украл КамАЗ и сдал его в металлолом
Мужчина давно заприметил КамАЗ, который, как ему показалось, бесхозно стоял во дворе дома по улице 1-ой Молодежной. Предприимчивый омич вызвал эвакуатор и отвез машину в пункт приема металлолома. За крупногабаритную машину он получил 90 тысяч рублей.
Как сообщили в омской полиции, к ним обратился владелец КамАЗа. Утром он не обнаружил его во дворе. Автомобиль долгое время не использовался, поэтому выглядел брошенным. Ущерб владелец оценил в 280 тысяч рублей.
Угонщика КамаЗА вычислили по заказанному эвакуатору. Транспортная компания рассказала полицейским о необычном грузе. 31-ленего мужчину задержали, выяснилось, что он уже был судим за кражу. Сейчас ему грозит до 6 лет тюрьмы.