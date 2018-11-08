Мэрию Омска обязали обустроить остановки на улице Герцена
Нарушения нашли на остановках «МКБ» и «Яковлева»
Через суд мэрию Омска обязали обустроить остановки на ГерценаФото: Иван МАКЕЕВ
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На улице Герцена прокуратура нашла нарушения и через суд обязала мэрию Омска их устранить. Как сообщается на сайте Центрального районного суда Омска, во время проверки остановочные павильоны отсутствовали на остановках «Яковлева» «МКБ», которая находится сразу после пересечения с улицей 33-я Северная.
Прокуратура обратилась в суд с иском к мэрии города. Требования ведомства удовлетворили. Теперь администрации города нужно установить павильоны и ограничивающие пешеходные ограждения на этих остановках. Сделать это власти обязаны до 1 сентября 2019 года.
Решение суда пока не вступило в законную силу.