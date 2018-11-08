Путин и Назарбаев планируют приехать в Омск

СЕГОДНЯ 07:50 2018-11-08T07:50:24+03:00

Они посетят форум, который предположительно пройдет в Омске в 2019 году

Изменить размер текста: A A

Президент России и президент Казахстана планируют провести Форум межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана в Омске в 2019 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника президента Юрия Ушакова.

Такой форум сейчас проходит в Петропавловске. На нем Путин планирует сообщить о проведении в следующем году форума в Омске.

- Предыдущий форум проходил в ноябре 2017 года в Челябинске. И наш президент предложит Омск в качестве места проведения очередного форума на российской стороне в следующем году, - сообщает Ушаков.

Форум межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана проходит с 8 по 9 ноября в Казахстане. На нем планируется обсудить тенденции и подходы в развитии туризма Казахстана и России. Омск уже принимал у себя такой форум еще в 2003 году.