2018-11-07T17:18:40+03:00
Происшествия

В Омске из-за пожара в санатории эвакуировали около 100 человек

С огнем удалось справиться за полчаса
Анна МИКУЛА
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Пожар удалось потушить за полчаса.Пожар удалось потушить за полчаса.Фото: Алексей СТЕФАНОВ
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Неприятный инцидент произошел сегодня, 7 ноября, в одном из омских санаториев. Из-за опасности серьезного пожара там пришлось эвакуировать отдыхающих и сотрудиков - всего около 100 человек. Люди выбрались сами.

Как выяснилось, руководство санатория просто решило перестраховаться - само возгорание оказалось совсем небольшим. Огонь распространился на площади 2 квадратных метра.

- Пожар начался в 14.24 по омскому времени, локализован в 14.58, ликвидирован в 15.00, - сообщает пресс-служба МЧС России по Омской области. - К тушению пожара от МЧС России привлекались 9 человек и 3 единицы техники.

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