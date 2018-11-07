Омичка предложила установить на Иртыше памятник Раскольникову

СЕГОДНЯ 14:09 2018-11-07T14:19:04+03:00

По ее замыслу, это привлечет в наш город туристов

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Омичка Валерия Зикунова поделилась с миром своими соображениями, как разыграть главную козырную карту для туристической привлекательности нашего города и вспомнила про сидевшего здесь Достоевского. Поскольку памятников великому русскому романисту в Омске уже два, автор проекта предложила зайти с неожиданной сторону и установить скульптуру Родиона Раскольникова. Валерия предлагает воплотить в металле или камне идею самого Достоевского.

- Раскольников вышел из сарая на самый берег, сел на складенные у сарая бревна и стал глядеть на широкую и пустынную реку. С высокого берега открывалась широкая окрестность, - эту цитату из «Преступления и наказания» она предлагает взять за основу.

Сам же памятник, по мнению Зикуновой, лучше всего будет смотреться на слиянии Иртыша и Оми и органично дополнит уже существующий маршрут по омским местам Достоевского. Эту идею она уже предложила на всероссийский конкурс «Культурный след», где местным жителям предлагают самим определить будущий облик их городов.

Проголосовать за омский проект можно здесь.