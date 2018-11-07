2018-11-07T14:19:04+03:00
Общество

Омичка предложила установить на Иртыше памятник Раскольникову

По ее замыслу, это привлечет в наш город туристов
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Памятник предложили установить на берегу Иртыша.Памятник предложили установить на берегу Иртыша.Фото: Федор СКВОРЦОВ
Изменить размер текста:

Омичка Валерия Зикунова поделилась с миром своими соображениями, как разыграть главную козырную карту для туристической привлекательности нашего города и вспомнила про сидевшего здесь Достоевского. Поскольку памятников великому русскому романисту в Омске уже два, автор проекта предложила зайти с неожиданной сторону и установить скульптуру Родиона Раскольникова. Валерия предлагает воплотить в металле или камне идею самого Достоевского.

- Раскольников вышел из сарая на самый берег, сел на складенные у сарая бревна и стал глядеть на широкую и пустынную реку. С высокого берега открывалась широкая окрестность, - эту цитату из «Преступления и наказания» она предлагает взять за основу.

Сам же памятник, по мнению Зикуновой, лучше всего будет смотреться на слиянии Иртыша и Оми и органично дополнит уже существующий маршрут по омским местам Достоевского. Эту идею она уже предложила на всероссийский конкурс «Культурный след», где местным жителям предлагают самим определить будущий облик их городов.

Проголосовать за омский проект можно здесь.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омске из-за пожара в санатории эвакуировали около 100 человек
В Омске убили мужчину, который попросил закурить
В Омске сняли с продажи больше сотни поддельных смартфонов
На Левобережье в Омске отключат воду на целый день
Омский перевозчик Геворгян считает, что стоимость проезда в транспорте необходимо поднять
Омичка убила любовника за то, что он редко к ней приезжал
В Омске поймали вора вещей из шкафчиков аквапарка
В третьем квартале Омская кадастровая палата предоставила свыше 150 тысяч сведений из ЕГРН
Омская кадастровая палата подвела итоги работы с обращениями граждан в третьем квартале
За девять месяцев удостоверяющий центр Кадастровой палаты выпустил 467 сертификатов ключей проверки электронной подписи
В Омске уничтожили 100 килограммов странного миндаля
Исторический центр Омска может «уплыть» после реконструкции улицы Ленина
Омской области из федерального бюджета дадут еще 6 миллиардов
Омичка пожаловалась на маршрутчика, взявшего пассажиров в «заложники» из-за зайцев
Мужчины стали чаще обращаться к косметологам
В Омске пьяный пациент напал с кулаками на врача
Тренажёры в помощь врачам
Омич устроил у себя в квартире плантацию конопли
Водителей омских маршруток выпускали в рейс без проверки на опьянение
Прокуратура: Мэрия Омска неэффективно потратила 2 млн на создание маршрутной сети
Вещи омичей выстирают бесплатно на суперсовременных стиральных машинах
Омичек приглашают на бесплатный «День красоты»
АО «Омск РТС» пересчитает пени должникам
Омск к Новому году украсят всего за полмиллиона