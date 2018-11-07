Омский перевозчик Геворгян считает, что стоимость проезда в транспорте необходимо поднять

СЕГОДНЯ 12:59 2018-11-07T13:31:59+03:00

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Крупный омский перевозчик Владимир Геворгян поддерживает предложение мэрии о повышении стоимости поездки в общественном транспорте. По его мнению, это связано с изменением экономической ситуации по сравнению с 2015 годом, когда в последний раз поднимали цену проезда.

- То, что стоимость проезда не повышалась уже почти три года не аргумент. Было время, когда стоимость проезда не менялась десятилетиями. А вот то, что за три года существенно изменилась экономика - аргумент, - цитирует «Новый Омск» Геворгяна.

Перевозчик объяснил это объективными причинами - значительным ростом стоимости новых автобусов, на которых работают его водители. Кроме того, выросли в цене и запчасти, особенно импортные. Топливо за год подорожало на 19% и, скорее всего, этот процесс продолжится. Тем временем, пенсионные отчисления со следующего года придется увеличить. Обяжут каждую маршрутку оборудовать кассовым аппаратом.

Подсчитав все эти дополнительные расходы, Геворгян утверждает, что проезд в маршрутках должен стоить 31 рубль.