СЕГОДНЯ 12:48 2018-11-07T12:51:22+03:00

Омичка убила любовника за то, что он редко к ней приезжал Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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В селе Покровка Омского района накануне разыгралась трагедия. Там 56-летняя жительница села завела себе любовника из города. Правда, навещал ее мужчина только по выходным и праздникам. Дама была недовольна его столь редкими визитами, сообщают в пресс-службе следственного комитета.

Когда 53-летний мужчина в очередной раз приехал на выходные, они устроили застолье. Во время вечеринки и возникла ссора. Во время перепалки обеленная вниманием любимого женщина в порыве гнева схватила нож и нанесла ему несколько ударов в грудь. В этот момент в комнате находились дочери хозяйки, мужчина умер на их глазах. Испугавшаяся сибирячка вызвала скорую, однако приехавшим медикам оставалось только констатировать смерть.

Сейчас женщину задержали, следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.