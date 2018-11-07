2018-11-07T10:34:04+03:00
Общество

Омской области из федерального бюджета дадут еще 6 миллиардов

Это больше всех остальных регионов страны
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омской области из федерального бюджета дадут 6,2 млрд. рублейОмской области из федерального бюджета дадут 6,2 млрд. рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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Омская область в 2019 году получит максимальный среди других регионов РФ объем финансирования – 6,2 миллиарда рублей. Эти деньги выделяются из федерального бюджета на сбалансированность местного бюджета, сообщает пресс-служба областного правительства.

Как прокомментировал губернатор Омской области Александр Бурков, у региона были опасения получить всего 2 млрд. рублей, однако область второй год подряд в лидерах по объему финансирования из федерального бюджета.

Напомним, что ранее из федерального бюджета регион получил средства на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 7,4 млрд. рублей. Таким образом, из федерального бюджета в 2019 году область получит 13,6 миллиардов рублей.

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