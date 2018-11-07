Омской области из федерального бюджета дадут еще 6 миллиардов
Омская область в 2019 году получит максимальный среди других регионов РФ объем финансирования – 6,2 миллиарда рублей. Эти деньги выделяются из федерального бюджета на сбалансированность местного бюджета, сообщает пресс-служба областного правительства.
Как прокомментировал губернатор Омской области Александр Бурков, у региона были опасения получить всего 2 млрд. рублей, однако область второй год подряд в лидерах по объему финансирования из федерального бюджета.
Напомним, что ранее из федерального бюджета регион получил средства на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 7,4 млрд. рублей. Таким образом, из федерального бюджета в 2019 году область получит 13,6 миллиардов рублей.