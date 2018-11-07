2018-11-07T09:23:21+03:00
Общество

Прокуратура: Мэрия Омска неэффективно потратила 2 млн на создание маршрутной сети

Исполнители ее разработали, деньги получили, но сеть так и осталась лишь на бумаге
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Мэрию Омска обвинили в просчетах при разработке маршрутной сетиМэрию Омска обвинили в просчетах при разработке маршрутной сетиФото: Татьяна ЭЙХМАН
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Маршрутная сеть Омска была разработана специалистами из Санкт-Петербурга, на ее разработку было выделено из бюджета города почти два миллиона рублей. Однако внедрять новую сеть не стали, так как поступило множество жалоб от горожан. Маршрутная схема так и осталась никому ненужной бумагой за два миллиона.

Прокуратура Омской области после проведенной проверки считает, что бюджетные деньги были использованы неэффективно, при разработке новой маршрутной сети были допущены просчеты со стороны мэрии.

Напомним, маршрутную схему теперь будут разрабатывать специалисты из СибАДИ. Проект должен быть готов до 29 декабря 2018 года.

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