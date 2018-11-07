2018-11-07T08:03:41+03:00
Общество

В Омской области глава поселения сам себе выписывал премии

Силовики считают, что он незаконно получил 75 тысяч из бюджета
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Глава сельского поселения сам себе выписывал премииГлава сельского поселения сам себе выписывал премииФото: Мария ЛЕНЦ
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Глава Новоягодинского сельского поселения Знаменского района несколько раз незаконно выписывал себе премии, издавая указы и распоряжения. Так он получил более 75 тысяч рублей, сообщают в областной прокуратуре.

На главу поселения завели уголовное дело по статье «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения». Дело было направлено в районный суд, который приговорил главу к 1,5 года лишения свободы условно.

Вину глава поселения не признал, однако выплатил всю сумму в качестве компенсации.

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