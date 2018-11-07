Вице-мэр назвал разумную цену проезда в омских автобусах

СЕГОДНЯ 06:23 2018-11-07T06:30:09+03:00

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Напомним, все последние дни омичи обсуждают возможный рост цен на проезд в городском общественном транспорте. Даже появилась информация, что поездка может подорожать до 30 рублей. Накануне во время пресс-конференции вице-мэр Богдан Масан развеял опасения горожан. Тем не менее, подчеркнул - повышение цены с нового года неизбежно.

- В городском бюджете на 2019 год заложено 1,5 млрд рублей по доходам от перевозок пассажиров и 2,1 млрд рублей на расходную часть, - объяснил Масан. - Посмотрим, какие будут результаты отбора. О 30 рублях за проезд - вопрос дискуссионный. Бюджет у нас сегодня сбалансирован. Я считаю, что 25 рублей - это разумная цена. Мы с 2015 года не повышали плату за проезд. За это время подорожали ГСМ, увеличились зарплаты бюджетников, повысился МРОТ. Бюджет не растет такими темпами, как зарплаты.

Добавим, что этот вопрос в числе прочих будут рассматривать во время публичных слушаний по бюджету на следующий год, которые пройдут в горсовете 9 ноября.