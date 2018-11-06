Чиновники мэрии Омска с 1 января получат прибавку к зарплате

СЕГОДНЯ 14:14 2018-11-06T14:14:29+03:00

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С первого января омских чиновников ждет повышение зарабоной платы. Как пояснил глава департамента финансов и контроля администрации Омска Богдан Масан, в этом году сотрудникам мэрии получку не увеличивали, поэтому с нового года их ждет прибавка на 4%.

- Областные и федеральные службы повысили с 1 января 2018 года, а мы повысили с 1 января 2019 года. Но роста не будет, так как у нас прошли процедуры по сокращению сотрудников, попросту оптимизации, - сообщил чиновник.

Когда в последний раз поднимали зарплаты рядовым омичам, история умалчивает.