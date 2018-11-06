Водитель такси влетел в забор омского метро
Автомобиль протаранил ограждения недостроенной станции
Водитель такси из-за гололеда влетел в Омский метрополитенФото: vk.com
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На дорогах города сегодня очень скользко из-за вчерашнего мокрого снега с дождем. С самого утра водители публикуют фото аварий по всему городу. Одна из таких аварий произошла с машиной «Яндекс.Такси». Из-за скользкой дороги водитель не справился с управлением и влетел в забор недостроенной станции метро у «Галерки».
Как сообщают очевидцы в соцсетях, удар был такой силы, что машина разрушила бетонный забор, окружающий недостроенную станцию, и передней частью влетела на территорию стройки метрополитена, которая так и не закончилась.
Все обстоятельсва аварии сейчас выясняют сотрудники ГИБДД.