2018-11-06T04:14:12+03:00
Происшествия

В Омской области охотник застрелил друга, перепутав его с козой

На мужчину завели уголовное дело
Станислав МУХИН
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Трагично закончилась охота в Тюкалинском районе Омской области. Группа друзей приехала в лес пострелять коз. Охотники договорились: одна группа будет гнать животных на снегоходе, другая - должна сидеть в засаде. 60-летний житель Тюмени ожидал, когда коз выгонят на него. В кустах он услышал шорох и увидел какие-то силуэты. Охотник на удачу дважды выстрелил туда, думая, что это козы.

- В результате выстрелов был смертельно ранен и скончался на месте ехавший на снегоходе вместе с сыном подозреваемого 65-летний директор дорожно-строительной компании, - рассказали в следственном комитете России по Омской области.

На мужчину уже завели уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Проводится проверка.

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