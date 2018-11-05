В Омске уже на этой неделе ждут морозы до -20
Они ударят в выходные
Зима в Сибири потихоньку берет свое.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Зима в Сибири потихоньку берет свое. Вот и в Омской области сильные морозы ждут уже на этой неделе. Холодать будет постепенно. Уже к пятнице, 9 ноября, днем похолодает до ...-12 градусов. Причем ночью ударит 20-градусный мороз. Пик холода на этой неделе ожидается, по данным синоптиков, в выходные. Холоднее всего будет в воскресенье, 11 ноября. Даже днем столбик термометра опустится до ...-17, а ночью ударит мороз до ...-21.
Почти всю неделю в Омске будет идти снег. А жесткости погоде добавит сильный ветер с порывами. В начале следующей рабочей недели снова немного потеплеет.