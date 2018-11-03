2018-11-03T08:59:08+03:00
Общество

На месте омской свалки высадили почти 3 тысячи деревьев

Завалы мусора предварительно расчистили
Анна МИКУЛА
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На месте омской свалки высадили почти 3 тысячи деревьев.На месте омской свалки высадили почти 3 тысячи деревьев.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сотрудники омской мэрии привели в порядок территорию лесопарка в Омском районе. Напомним, недавно там обнаружили горы мусора, выросшие вдоль дороги. Сначала несанкцианированную свалку на площади 7 соток расчистили. Потом решили восстановить деревья, которые погибли на этом участке.

Нам удалось найти людей, которые устроили свалку, и летом они самостоятельно очистили территорию. По нормативным документам на одном гектаре участка мы должны высаживать 4000 сеянцев. В этом случае у нас 7 соток, поэтому высадили 2800 сосен, - отметил начальник отдела лесных отношений и природопользования департамента имущественных отношений мэрии Евгений Рендов.

Отметим, деревьев в Омском лесопарке посадили впервые за последние 20 лет. Так, в 2017 году там появилось 96 тысяч новых саженцев двухлетней сосны на площади 24 гектара в районе СНТ «Восток» на Окружной дороге в Центральном округе. Приживаемость деревьев составила 87,1%. В этом году было высажено 111,6 тысяч сосен, уровень приживаемости - 84%.

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