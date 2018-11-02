С начала года из Омской области уехали почти 28 тысяч человек

СЕГОДНЯ 13:50 2018-11-02T13:50:12+03:00

С начала года из Омска уехали почти 28 тысяч человек Фото: пресс-служба администрации города Омска

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Омскстат опубликовал печальную для нашего города статистику. За девять месяцев этого года Омскую область покинули 27,5 тысячи человек, а приехало в регион всего 18,6 тысячи человек. Миграционная убыль населения составила 8,9 тысячи человек - и это только официальная статистика. Сколько людей на самом деле покидают наш регион, неизвестно.

В сентябре в наш регион приехали 2,3 тысячи человек, а уехали 3,6 тысячи. Убыль только за сентябрь составила больше тысячи человек.

В пределах Омской области сменили местоположение с начала года 21,7 тысяч человек.