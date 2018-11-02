2018-11-02T13:07:39+03:00
Общество

Пациент, которого привезли на «скорой», устроил дебош в больнице

Он был сильно пьян и грозил охраннику расправой
Анна МИКУЛА
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Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Омской областиФото: пресс-служба управления Росгвардии по Омской области
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Над 41-летним омичом, валявшимся на улице, сжалились прохожие. Сердобольные люди вызвали сильно пьяному мужчине, которому стало плохо «скорую». Но тот заботу не оценил. Едва, придя в себя, начал мешал медикам. А, когда его привезли в горбольницу № 1, дебошир начал размахивать руками и материть посетителей. Потом начал угрожать расправой охраннику лечебного заведения.

- Правонарушитель был задержан росгвардейцами. Предварительно установлено, что мужчину, находившегося в состоянии сильного опьянения, привезла в медучреждение бригада скорой помощи, - сообщает пресс-служба областного управления Росгвардии. - 41-летний гражданин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, передан для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции.

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