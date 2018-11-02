7 ноября перекроют центр Омска

СЕГОДНЯ 13:18 2018-11-02T13:18:47+03:00

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7 ноября некоторые магистрали в центре города будут перекрыты. Как сообщили в мэрии города, перекрытие улиц связано с демонстрацией и митингом, которые проводят коммунисты.

Движение для всех видов транспорта будет перекрыто с 10.00 до 12.15 по улицам:

- Ленина на участке от улицы Б. Тито до улицы Интернациональной, включая Соборную площадь и Ильинскую горку возле памятника В.И. Ленину;

- Банковский переулок на участке от улицы Певцова до Соборной площади;

- Ивана Алексеева на участке от Соборной площади до улицы Красина;

- Тарская на участке от улицы Ленина до улицы Красина;

- Герцена на участке от улицы Интернациональной до площади Победы, включая площадь Победы;

- Думская на участке от проспекта К. Маркса до улицы Ленина;

- Лермонтова на участке от проспекта К. Маркса до улицы Ленина.

В департаменте транспорта сообщили, что будет также изменено движение автобусов и маршруток: №№ 73, 94, 500, 503, 34, 78, 62, 386.