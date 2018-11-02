В Омске на ремонт трамвайных путей потратили 10 миллионов

СЕГОДНЯ 11:22 2018-11-02T11:22:17+03:00

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Ремонтные работы по замене трамвайных путей в этом году проводили на 12 участках. Как сообщили в администрации города, на ремонтируемых участках рельсы заменили железнодорожные, это позволит увеличить их срок службы. В следующий раз менять рельсы нужно будет только через 12 лет.

Рельсы старались менять в ночное время, чтобы не останавливать движение транспорта. Их заменили на улицах Учебной и Серова. На зимнее время работы приостановили, однако в следующем году планируют привести в порядок пути на пересечении улиц Учебной – Бульварной и переезд на улицах Масленникова – Хмельницкого.

На замену трамвайных рельсов всего в этом году ушло 10 миллионов рублей.