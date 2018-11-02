В Омске уберут устаревшие таблички на домах
Номера домов и наименования улиц исправят до 1 июня
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В Омске будут искать недостающие на домах названия улиц и номерные знаки домов. На многоэтажках проверят также наличие таблички с указанием квартир возле каждого подъезда. Как сообщили в мэрии города, все недостающие данные должны будут восстановить. Устаревшие таблички, на которых невозможно разобрать ни название улицы, ни название дома, будут менять.
Также планируется уточнить границы округов города и актуализировать схематический план Омска. Всю работу по подготовки к переписи должны быть закончены к 1 июля 2019 года.
Все это делается в рамках подготовки к переписи. Всероссийская перепесь населения пройдет в 2020 году.