2018-11-02T08:01:47+03:00
Общество

В Омске уберут устаревшие таблички на домах

Номера домов и наименования улиц исправят до 1 июня
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Омске будут искать недостающие на домах названия улиц и номерные знаки домов. На многоэтажках проверят также наличие таблички с указанием квартир возле каждого подъезда. Как сообщили в мэрии города, все недостающие данные должны будут восстановить. Устаревшие таблички, на которых невозможно разобрать ни название улицы, ни название дома, будут менять.

Также планируется уточнить границы округов города и актуализировать схематический план Омска. Всю работу по подготовки к переписи должны быть закончены к 1 июля 2019 года.

Все это делается в рамках подготовки к переписи. Всероссийская перепесь населения пройдет в 2020 году.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24