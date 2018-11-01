В Омске после 13-летнего ремонта открыли «Галерку»

СЕГОДНЯ 15:16 2018-11-01T15:16:47+03:00

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Сегодня, 1 ноября, в Омске открыли здание «Галерки», которое реконструировали долгие 13 лет. Преображенный театр, площадь которого увеличилась втрое, показали журналистам.

- 1 ноября подписан акт приема-передачи, - цитирует «Новый Омск» художественного руководителя «Галерки» Владимира Витько. - С сегодняшнего дня здание находится у нас в оперативном управлении. Я и уже могу позволить себе на законном основании, за счет театра выполнять какие-то работы. Например, мечтаю оформить зрительный зал деревянными панелями - в английском стиле

А уже завтра, 2 ноября, порог театра перешагнут первые зрители. Им покажут премьеру спектакля «Сергей Есенин». Кстати, большая часть билетов на ноябрь в «Галерку» уже раскуплена.