2018-11-01T11:41:41+03:00
Происшествия

В Омске за пытки и убийство старушки осудили мать с сыном и его девушку

За 19 тысяч пенсии они пытали старушку утюгом
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске за пытки и убийство старушки осудили мать с сыном и его девушкуВ Омске за пытки и убийство старушки осудили мать с сыном и его девушкуФото: Михаил ФРОЛОВ
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Омские следователи раскрыли семейное преступление. Мать с сыном и его девушка ночью проникли к 71-летней старушке. Они знали, что она недавно получила пенсию и планировали украсть деньги. Втроем пришли к знакомойи стали требовать деньги. Старушка не хотела расставаться с пенсией, и они начали ее пытать – прижигали тело утюгом, били и наносили порезы.

Налетчики забрали у женщины 19 тысяч, когда подумали, что та умерла. Преступники ушли, однако мужчина через некоторое время решил вернуться, чтобы проверить, жива ли старушка. Она оказалась жива, и он задушил ее.

Как рассказали в следственном комитете, сейчас всех троих осудили. Сын, убивший старушку, получил 18 лет колонии, его мать 9 лет, а девушка сына получила только 3 года условно.

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