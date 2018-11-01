В Омске полицейские сделали эпиляцию, чтобы поймать коммерсанта с поличным

СЕГОДНЯ 11:38 2018-11-01T11:39:17+03:00

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В салон красоты на улице Омской в один из дней пришли необычные посетители. Полицейским пожаловались, что этот салон без лицензии оказывает услугу по лазерной эпиляции. Чтобы это доказать, сотрудникам полиции в штатском пришлось сделать контрольную закупку. То есть - эпиляцию. Не уточняется, кого отправили в салон - мужчину или женщину.

Силовики пришли в салон, видимо, сделали эпиляцию и собрали необходимые материалы и составили протокол нарушений.

Как сообщают в пресс-службе омской полиции, сейчас дело о нарушении будет рассматривать суд, предпринимателю грозит штраф, а полицейские надеются, что остальные салоны, предоставляющие данную услугу, работают без нарушений. Тогда им точно не придется приходить к ним с контрольной закупкой.