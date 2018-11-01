В Омской области братья забили родственника скалкой

СЕГОДНЯ 10:45 2018-11-01T10:45:19+03:00

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В Калачинском районе в селе Красовка в конце октября произошла трагедия. К 45-летнему омичу в гости пришли родственники – два его молодых двоюродных брата. Мужчины устроили застолье. В какой-то момент нетрезвые молодые братья вспомнили хозяину старые обиды. Началась перепалка и ссора. Вечер перестал быть томным.

Как рассказали в следственном комитете, хозяин дома попросил парочку уйти. В итоге они набросились на мужчину с кулаками. Один из братьев схватил скалку и стал бить. Сибиряк от ударов умер не вставая со стола. Его тело обнаружили родственники только утром.

Сейчас братьев задержали, они оказались уже ранее судимыми за кражи. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия.