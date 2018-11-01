Зрителей приглашают попробовать себя в качестве актеров Омской драмы

СЕГОДНЯ 08:49 2018-11-01T09:04:21+03:00

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Омская драма продолжает экспериментировать с новыми жанрами во время «Ночи искусств». Например, во время прошлых акций зрителей приглашали в трюм сцены и проводили экскурсии по потаенным уголкам старинного здания, куда в обычные дни для людей со стороны вход воспрещен.

В этом году решили задействовать поклонников театра в спектакле. Горожане смогут выступить на одной сцене со звездами драмы.

- 4 ноября в 22.00 после спектакля «Ханума» Омский академический театр драмы приглашает всех поклонников театра принять участие в уникальном событии - «Открытая сцена. Экспресс-репетиция», - рассказала в PR-службе театра. - Посетители «Ночи искусств» станут героями нового спектакля по одной из известнейших пьес мирового репертуара! Все желающие примут участие в репетиционном процессе вместе с артистами Омской драмы, смогут выйти на сцену в качестве актера, познакомиться с работой театральных цехов и посетить мастер-классы. Художественные руководители проекта – Руслан Шапорин и Олег Теплоухов.

Вход на акцию бесплатный. Но важно отметить, что в уличной обуви на сцену заходить нельзя. Поэтому участникам мероприятия потребуются сменные туфли. Рекомендованный возраст участия - старше 14 лет.