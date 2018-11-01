В Омске мошенники инсценировали 21 ДТП, чтобы получить страховку
Полицейским удалось поймать группу из 18 мошенников, которые занимались инсценировкой ДТП. Всего им удалось незаконно получить деньги за 21 ДТП прежде, чем их поймали.
В числе участников был аварийный комиссар, он оформлял фиктивные схемы происшествий. Также там состоял специалист общества автомобилистов – он выдавал липовые заключения о стоимости ремонта.
Как сообщили в пресс-службе полиции, на основании поддельных документов участникам постановочных ДТП выплачивали страховку. Так мошенники заработали около 4 миллионов рублей.
Часть участников преступной группы возместили ущерб, у других наложили арест на имущество. На всех участников возбуждено уголовное дело. Одному удалось скрыться – он сейчас в федеральном розыске.