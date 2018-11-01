В Омске мошенники инсценировали 21 ДТП, чтобы получить страховку

СЕГОДНЯ 07:33 2018-11-01T07:34:21+03:00

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Полицейским удалось поймать группу из 18 мошенников, которые занимались инсценировкой ДТП. Всего им удалось незаконно получить деньги за 21 ДТП прежде, чем их поймали.

В числе участников был аварийный комиссар, он оформлял фиктивные схемы происшествий. Также там состоял специалист общества автомобилистов – он выдавал липовые заключения о стоимости ремонта.

Как сообщили в пресс-службе полиции, на основании поддельных документов участникам постановочных ДТП выплачивали страховку. Так мошенники заработали около 4 миллионов рублей.

Часть участников преступной группы возместили ущерб, у других наложили арест на имущество. На всех участников возбуждено уголовное дело. Одному удалось скрыться – он сейчас в федеральном розыске.