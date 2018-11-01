В Омске кинотеатр «Маяковский» могут закрыть

СЕГОДНЯ 07:08 2018-11-01T08:38:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Кинотеатр «Маяковский» может повторить судьбу «Первомайского», который закрыли сразу после реклнструкции. Формальным поводом тогда стали нарушения пожарной безопасности.

Как стало известно «СуперОмску», прокуратура Центрального округа обратилась в суд с иском против ООО «КДЦ Маяковский». Третьими лицами привлечены ООО «Торговая фирма «Омь», предприниматели Илья Иванов и Петр Варнавский, выступающие совладельцами обеих компаний, ГУ МЧС России по Омской области и ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение ФПС «Испытательная пожарная лаборатория» по Омской области».

Как выяснилось в здании развлекательного заведения нашли многочисленные нарушения. Они настолько серьезные, что «Маяковский» могут закрыть. Если руководство кинотеатра успеет устранить все недочеты до конца проверки, производство по делу прекратят.

Напомним, массовые проверки развлекательных заведений в нашем городе и по всей стране прошли после трагических событий в кемеровском ТЦ «Зимняя виншя».