В Омской области по окуркам поймали банду, укравшую 24 лошади
Воры находили плохо охраняемых животных на выпасе, в загонах и на территориях крестьянско-фермерских хозяйств. На своей "Газели" они парковались поблизости, уводили лошадь к машине и уезжали. Всего им удалось украсть 24 лошади в Знаменском, Горьковском, Крутинском и Таврическом районах, сообщают в пресс-службе полиции.
Владельцы животных оценили ущерб в 1,6 миллионов рублей. Лошадей воры забивали и продавали на мясо.
Полицейские нашли преступников, ими оказались 33-летний и 58-летний жители Омской области и 46-летний гражданин другого государства. Их задержали во время перевозки одной из лошадей. На подозреваемых указали улики: ДНК экспертиза – по окуркам, обнаруженным на самом первом месте преступления.
Банде теперь грозит до шести лет тюрьмы.