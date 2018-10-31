В Омской области по окуркам поймали банду, укравшую 24 лошади

СЕГОДНЯ 12:25 2018-10-31T12:25:20+03:00

В Омской области украли 24 лошади и пустили их на мясо Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

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Воры находили плохо охраняемых животных на выпасе, в загонах и на территориях крестьянско-фермерских хозяйств. На своей "Газели" они парковались поблизости, уводили лошадь к машине и уезжали. Всего им удалось украсть 24 лошади в Знаменском, Горьковском, Крутинском и Таврическом районах, сообщают в пресс-службе полиции.

Владельцы животных оценили ущерб в 1,6 миллионов рублей. Лошадей воры забивали и продавали на мясо.

Полицейские нашли преступников, ими оказались 33-летний и 58-летний жители Омской области и 46-летний гражданин другого государства. Их задержали во время перевозки одной из лошадей. На подозреваемых указали улики: ДНК экспертиза – по окуркам, обнаруженным на самом первом месте преступления.

Банде теперь грозит до шести лет тюрьмы.