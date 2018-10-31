Пропавшую омичку, ушедшую из больницы в тапочках, нашли

СЕГОДНЯ 12:10 2018-10-31T12:10:07+03:00

Женщину, которая ушла из больницы в одних тапочкахи пропала, нашли Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

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«Комсомолка» ранее сообщала, что 49-летняя женщина пропала 22 октября. Она ушла из больницы, куда ее госпитализировали медики скорой. Женщину обутую в одни лишь резиновые тапочки родственники искали 10 дней. Нашли женщину только после того, как СМИ региона активно начали писать о пропавшей омичке.

Родственники женщины сказали, что раньше она уже опускала самовольные уходы и отсутствовала длительное время.

Сегодня в полиции сообщили, что пропавшую женщину нашли. Она находилась в другой больнице. Известно, что противоправных действий в отношении нее не совершалось.