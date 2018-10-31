2018-10-31T09:45:09+03:00
Общество

В Омске разыскивают пропавшую женщину

Известно, что женщину на «скорой» увезли в больницу, но она отказалась от госпитализации и после пропала
Анна МИКУЛА
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Если вы располагаете информацией о местонахождении Елены Фоменко, сообщите в полицию по телефонам: 79-34-02, 79-28-80.Если вы располагаете информацией о местонахождении Елены Фоменко, сообщите в полицию по телефонам: 79-34-02, 79-28-80.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Родные 49-летней Елены Фоменко бьют тревогу. Женщина пропала 22 октября, и они до сих пор не знают, где она находится. В последний раз ее видели, когда за ней приехала «скорая». Но в больнице, куда омичку отвезли, рассказали, что от госпитализации она отказалась. Куда ушла пропавшая, не известно.

Приметы Елены: на вид 50-55 лет, худощавого телосложения, рост 173 см, сутулится, волосы прямые темно-русые с проседью, каре до плеч, глаза зеленые. Особые приметы: шрамы на подбородке, бородавка на подбородке с правой стороны, правая нога опухшая, отсутствует мизинец.

Фото: 55.мвд.рф

Фото: 55.мвд.рф

В момент ухода женщина была одета в пуховик синего цвета до колен с капюшоном и опушкой, оранжевую кофту, черные лосины, фиолетовые носки и резиновые синие сланцы. При себе имела документы на свое имя.

Если вы располагаете информацией о местонахождении Елены Фоменко, сообщите в полицию по телефонам: 79-34-02, 79-28-80.

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