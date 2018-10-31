В Омске женщина лишилась 670 тысяч после разговора с лже-полицейскими

СЕГОДНЯ 11:08 2018-10-31T11:08:24+03:00

В Омске женщина лишилась 670 тысяч после разговора со лже-полицейскими Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Изменить размер текста: A A

Женщине позвонил неизвестный, который представился полицейским. В разговоре он пообещал доверчивой омичке компенсацию за купленные ей ранее бесполезные биологические добавки. По его словам, лекарства были опасными для здоровья и фирма, выпускавшая эти лекарства, обанкротилась. Лже-полицейский сказал, что женщине положена компенсация в 9 миллионов рублей. Однако деньги получить не так просто – нужно заплатить за адвоката, консультации юристов, открытие банковской карты и налоги.

Как сообщили в пресс-службе полиции, омичка перевела мошенникам всего около 700 тысяч. Так и не получив обещанного, она пошла в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас сотрудники полиции разыскивают мошенников, котором грозит до 6 лет лишения свободы.