2018-10-31T11:08:24+03:00
Общество

В Омске женщина лишилась 670 тысяч после разговора с лже-полицейскими

Ей пообещали компенсацию в 9 миллионов рублей
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В Омске женщина лишилась 670 тысяч после разговора со лже-полицейскимиВ Омске женщина лишилась 670 тысяч после разговора со лже-полицейскимиФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

Женщине позвонил неизвестный, который представился полицейским. В разговоре он пообещал доверчивой омичке компенсацию за купленные ей ранее бесполезные биологические добавки. По его словам, лекарства были опасными для здоровья и фирма, выпускавшая эти лекарства, обанкротилась. Лже-полицейский сказал, что женщине положена компенсация в 9 миллионов рублей. Однако деньги получить не так просто – нужно заплатить за адвоката, консультации юристов, открытие банковской карты и налоги.

Как сообщили в пресс-службе полиции, омичка перевела мошенникам всего около 700 тысяч. Так и не получив обещанного, она пошла в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас сотрудники полиции разыскивают мошенников, котором грозит до 6 лет лишения свободы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дядя Витя уходит с ТНТ4 на пике популярности
В Омске осудили строителя-мошенника, оставившего людей без заборов
Бесплатные автобусы до Центрального рынка будут ходить еще месяц
После ухода Криса Верстига «Авангард» подписал контракт с другим обладателем Кубка Стенли
Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007
«Кинопоиск» сравнил жизнь в Омске с сюжетами из фильмов ужасов
Более трех тысяч омских абонентов «Ростелекома» воспользовались программой «Переезд» в 2018 году
Омичек приглашают на бесплатный «День красоты»
В Омске разыскивают пропавшую женщину
Омич воровал сотовые вузах
В Омске отправили в колонию следователей УГРО, вымогавших деньги с вымогателя
«Омскэнерго» совершенствует технологии дистанционного мониторинга и управления подстанциями
В Омске будут судить группу мошенников, обналичивших маткапитал на 38 млн