В Омске будут судить группу мошенников, обналичивших маткапитал на 38 млн

СЕГОДНЯ 09:03 2018-10-31T09:29:35+03:00

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Крупный ущерб государству причинила группа мошенников, предлагавших жителям региона обналичить материнский капитал.

- С 2015 по 2016 год участники организованной группы предлагали лицам, ранее получившим государственные сертификаты на материнский капитал, заключить с этой фирмой фиктивные договоры займа на приобретение жилья в населенных пунктах Омского района Омской области. При этом в действительности фигуранты не имели намерений улучшать их жилищные условия и фактически предоставлять денежные средства, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Следствем установлено, что обвиняемые заключили 87 таких фиктивных договоров на общую сумму 38 млн рублей. Ущерб они даже не попытались возместить. Дело передано в суд.