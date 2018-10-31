2018-10-31T07:45:02+03:00
Общество

Мэр Омска пригрозила уволить чиновников из-за долгов за коммуналку в школах

В прошлом году пришлось срочно гасить долг в 28 миллионов
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фадина пообещала уволить чиновников из-за долгов за коммуналку в школахФадина пообещала уволить чиновников из-за долгов за коммуналку в школахФото: Алексей БУЛАТОВ
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Мэр Омска Оксана Фадина обсудила вопросы обеспечения омских школ отоплением и горячей водой. В прошлом году у бюджетных образовательных учреждений образовался долг за коммунальные услуги в 28 миллионов рублей. Мэрии пришлось срочно гасить задолженность, чтобы школы и садики не лишились тепла.

В пресс-службе мэрии сообщили, что в школах по каким-то причинам фактическое потребление воды и отопления превышает лимиты по договорам. С это ситуацией было поручено разобраться еще в феврале:

- За период времени, которое было дано, не поступило никаких предложений, и теперь с завидным спокойствием зашла речь о расходах свыше договорных сумм, и отмечу — это не случайность, а по ряду учреждений это уже стандартная практика. Я сниму экономию с других статей, но вместе с ней сниму и должностных лиц, задачей которых было разобраться с этой проблемой», - заявила Фадина.

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