Стало известно, когда в Омской области ударят морозы

СЕГОДНЯ 04:56 2018-10-31T04:56:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Следом за первым снегом в Омск придут и первые сильные морозы. Об этом рассказали синоптики. Как сообщает Обь-Иртышского УГМС, вслед за первым снегом в регион придет и серьезное похолодание. На севере Омской области по ночам столбик термометра опустится до -17. Кроме того, ожидается и снег. Такую погоду синоптики прогнозируют в первый день ноября.

В Омске, по данным метеорологов, этой ночью температура будет от -6 до -11 градусов. Днем в последний день месяца тоже будет минусовая погода. В пятницу, 2 ноября, ночью ожидается от -4 до -9 градусов. Зато днем в Омске обещают плюсовую температуру.

Метеорологи говорят, что выпавший снег на севере региона, скорее всего, уже больше не расстает в этом году.