Мэрия Омска возьмет в кредит 1,3 млрд. рублей

СЕГОДНЯ 13:45 2018-10-30T13:45:33+03:00

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Мэрия Омска планирует до конца года взять в кредит 1,3 миллиарда рублей для финансирования дефицита городского бюджета и погашения муниципальных долговых обязательств. Информация об этом размещена на госзакупках.

Сейчас объявлены аукционы для банков на открытие трех возобновляемых кредитных линий. Кредиты планируют взять на 12 месяцев, процентная ставка 8,5 процентов годовых. Переплата по кредитам составит 113,75 млн рублей. Право предоставить мэрии кредит получит финансовое учреждение, которое предложит наиболее выгодные условия.

В этом году администрация Омска уже заключила с одним из банков 13 контрактов, по ним было получено 7,5 миллиардов рублей.